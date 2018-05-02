Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası 48 yaşındaki Kemal K.'yı tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Dilara K. ile annesi 42 yaşındaki Gülçin K. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Kemal K., iddiaya göre, tartıştığı eşi Gülçin'i döverek saçlarından sürükledi. Bu sırada Dilara K., babasına engel olmaya çalıştı. Babasının küfür etmesi üzerine Dilara evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal K., olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu.

"KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM"

Dilara K., emniyette verdiği ifadesinde, "Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, 'Sizi öldüreceğim' diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi. Polis, olay sonrası çelişkili ifadeler veren anne Gülçin K.'yı da gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan anne ve kızı tutuklanarak cezaevine konuldu.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Kasten yakınını öldürmek' suçundan tutuklu bulunan Dilara ile annesi Gülçin K. hakkında 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle dava açtı. Sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER