Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, kulüp genel koordinatörü Levent Çifter, divan kurulu üyeleri, altyapı sporcuları ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın değerlerine sahip çıkan bir camia olduğunu belirterek, "Beşiktaş çok büyük bir camia. Baba Hakkı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden ve Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir isim. Ben daha 16 yaşında İstanbulspor'da oynarken elini öpmüştüm. O şerefe nail olmuştum. Bugün gözümün önünden çok şeyler gelip geçti. Beşiktaş'ın mihenk taşı olabilecek, çınarları çok fazla miktarda, bizler de geçmişimize çok bağlı olduğumuz için bu duygularımız, Beşiktaşlılık ruhumuzu her zaman yukarılarda tutmamıza vesile oluyor."

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.