3 yaşındayken kaybettiği babasına daha yakın olmak isteyen 7 yaşındaki Montannah Kenney, Afrika kıtasının en yüksek dağı Tanzanya’daki Kilimanjaro’ya tırmandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; minik dağcı böylece, 5 bin 895 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan en genç insan olmayı başardı. ABD’nin Texas Eyaleti’nde yaşayan Montannah ve annesi Hollie Kenney, bir yardım kuruluşu aracılığıyla bu emellerini gerçekleştirdi. Dağa tırmanmadan önce aylarca yoğun bir eğitimden geçen Montannah, tırmanışı 6.5 günde tamamladı.

TEK BACAĞIYLA EVEREST’E ÇIKTI