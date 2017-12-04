Baba oğul 7 ayda 93 kilo verdi

Elazığ'da tüp mide ameliyatı olan baba ile oğlu, 7 ayda 93 kilo verdi.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da yaşayan ve kiloları ile başı dertte olan 152 kilo ağırlığındaki Özgür Demirci (30), tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 123 kilo olan babası Bahaddin Demirci'yi de ikna eden Özgür, tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından baba 7 ayda 37 kilogram, oğlu ise 56 kilogram verdi. Bunun üzerine oğlunun kilo verdiğini gören 110 kiloluk anne de tüp mide ameliyatı oldu.

"ABLAMIZI DA GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bir aile dostunun ameliyat olduğunu ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini gördükten sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdiğini belirten Özgür Demirci, "Sağlık durumuyla ilgili neler yaşadığını, ne zorluklarla karşılaştığına baktım. Altı ay sonra ameliyat olmaya karar verdim. Çünkü çok fazla sıkıntı yaşamadığını gördüm. Bende babamı alıp geldim ve 7 ay önce ameliyat olduk. Ben 152 kiloyla ameliyata girdim. Şu anda 95 kiloyum, 56 kilo verdim. Babam da 123 kiloydu, şu anda 86 kilo. Oda 37 kilo verdi. Şuanda da annemizi getirdik. Oda ameliyat oldu. Ablamızı da getirmeyi düşünüyoruz. Annem şu anda 110 kilo" dedi.

Kilolarıyla bir çok sıkıntı çektiğini vurgulayan Demirci, "Rahat nefes alamıyordum, rahat gezemiyordum, arkadaşlarımla rahat bir şekilde eğlenemiyordum, sosyal çevrem yoktu. Kilolusunuz ve çevreniz için sıkıntı olmayabilir ama belli bir süre sonra sizde çok sıkıntı yaşatmaya başlıyordu. Rahat rahat elbise alamıyor, alış verişi yapamıyordum. Rahat rahat arkadaşlarımla herhangi bir aktiviteye katılamıyordum. Şekerim ameliyat olduğumda sınırdaydı. Yani bunun gibi daha çok sebep var. Şimdiye kadar ameliyat olmamam bile hataymış. Keşke daha öncede ameliyat olsaydım" diye konuştu.

ANNE DE AMELİYAT OLDU

İlk başlarda ameliyata karşı olduğunu dile getiren baba Bahaddin Demirci, "Ben ameliyattan korkuyordum. Onun için de ameliyata karşıydım. Sağ olsun Fadlı hoca ve Zafer bey de benimle ilgilendiler. Bir şey olmayacağının garantisini verdiler. Onun için de ameliyat oldum şu anda çok rahatım ve huzurluyum" şeklinde konuştu.

Baba ile oğlunun 7 ay önce ameliyat için kendilerine başvurduklarını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fadlı Doğan, "Ameliyat sonrası bu 7 ay boyunca sağlık durumlarının iyiye gittiğini ve gayet güzel kilo verdiklerini söylediler. Bunun üzerine Bahaddin beyin eşi, Özgür beyin de annesi olan hanımefendi karar vererek ameliyata geldi. Arkadaşlarının ameliyat olduğunu ve sonrası sağlıklı kilo verdiklerini gören hastalar kliniğimize başvurmaktadır. Biz de hastalarımızın memnuniyetini ve sağlıklarının iyiye gittiklerini görünce mutlu oluyoruz" diye bilgi verdi.

Özgür Demirci

Bahaddin Demirci

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Dr. Fadlı Doğan