İngiltere'nin Wolverhampton kentinin kısaca Wolwes olarak anılan Wanderers takımının eşi benzerine az rastlanır iki taraftarı var. 76 yaşındaki John Reynolds ile oğlu Anthony 42 yıldır Wolwes’ın 1500’den fazla maçını statta seyretti. İngiltere Birinci Ligi’nde halen lider konumdaki Wolwes fanatiği baba-oğul bu süre zarfında sadece 7 maçı kaçırdı. John Reynolds bir maça gittiği için oğlu Paul’un doğumunda eşi Rene’nin (72) yanında değildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Rene, “Benim için sorun değil. O sevdiği şeyi yapıyor” diyor.

860 BİN TL HARCADILAR

Deplasman maçlarını da kaçırmayan Reynolds’lar, Wolves’ın kasabalarından 1700 kilometre uzağındaki İrlanda’da oynadığı bir hazırlık maçına bile gittiler. Baba-oğulun Volwes maçlarına yaklaşık 150 bin sterlin (860 bin TL) harcadıkları tahmin ediyor. Kasabada otomobil tamirciliği işini oğluna devredip emekli olan baba Reynolds, “Harcadığımız her kuruşa değdi” dedi.

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