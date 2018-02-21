HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, neşeli haliyle dikkat çeken ve objektiflere öpücükler atan Megastar’ın göbek yaptığı görüldü.



Hamileliğinde üçüncü ayını geride bırakan eşi Pınar Dilek’le beraber kilo almaya başlayan Tarkan’ı görenler gözlerine inanamadı.

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