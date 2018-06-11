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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le birliktelikleri kısa süren sosyetik güzelin, oyuncu sevgililere soğuk bakan babasını, “Mert’le ciddi düşünüyoruz” diyerek ikna ettiği öğrenildi.