İstanbul Ümraniye'de babaanne ve torununun ölümüne neden olduğu kazanın ardından alkollü sürücü Emrah Bozdemir hakim karşısına çıktı. Olay anına şahitlik eden babaanne-torunun yakınları şikayetçi olurken sanık ise olay gecesi nişanlandığını ve nişan töreninde alkol aldıktan sonra yola çıktığını belirtti. Emrah Bozdemir, nişan töreninde alkol aldıktan sonra nişanlısıyla birlikte yola çıktığını belirterek, "İki kişiye çarptım. Biraz ileride durdum, araçtan indik. Yaralıların olduğu yere doğru gittik. O sırada çevredekiler tarafından darp edildik. Yardımcı olamadık" dedi. Mahkeme tarafların kusur durumuna dair rapor hazırlanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Ümraniye'de babaanne ve torununun ölümüne neden olduğu kazanın ardından alkollü sürücü Emrah Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bozdemir, olayda yaşamını yitiren 67 yaşındaki Fatma Kalender ile 10 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.
"DARP EDİLDİK, YARDIMCI OLAMADIK"
Hakim karşısına çıkan Emrah Bozdemir olay gecesi nişanlandığını ve nişan töreninde alkol aldıktan sonra nişanlısıyla birlikte yola çıktığını belirterek, "Seyir halindeyken Talatpaşa Caddesi'ne geldim. Karşı tarafta taşıt yolunun üzerinde olan aracın farları yanıktı. Farları gözümü aldığı için görüş açım yoktu. O esnada bir tane yaşlı kadın ve küçük yaşta bir çocuğu fark ettim. Fark ettiğim esnada mesafe kısa olduğundan toparlayamadım, iki kişiye çarptım. Biraz ileride durdum, araçtan indik. Yaralıların olduğu yere doğru gittik. O sırada çevredekiler tarafından darp edildik. Yardımcı olamadık" dedi.
Yaşamını Fatma Kalender'in oğlu, Ahmet Yiğit Kalender'in de babası olan müşteki Basri Erdeniz Kalender ise kazaya tanıklık ettiğini söyleyerek o anları anlattı: "Eşim arabayı evin önüne yanaştırdı. Ben de ön kapıdan inip direksiyon başına geçtim. Arabayı arka tarafa alacaktım. Karşı şeritten bir arabanın hızla üzerime geldiğini gördüm. Arabanın içindeydim. Arabadan indiğimde annem ile oğlumun yerde yattığını gördüm. Şikayetçiyim"
"KENDİMİ ÇEKMESEM BANA DA ÇARPIYORDU"
Ahmet Yiğit Kalender'in annesi Burcu Ekdi Kalender de aracı evin önüne yanaştırdıktan sonra kayınvalidesi ve oğlunun kaldırım tarafından indiklerini belirterek, "Ben de yanlarına gittim. Oğlumun açık bıraktığı kapıyı kapatmaya gittiğim anda tahmini 120-130 kilometre hızla gelen araç karşı şeride geçti. Ben kendimi çekmesem bana da çarpıyordu. Sonra kaçtı, o hızla kaldırımdaki tüm arabalara vura vura gitti" diye konuştu. Duruşma, tarafların kusur durumuyla ilgili rapor hazırlaması için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verilerek ertelendi.
22.5 YIL HAPİS İSTEMİ
Kendi nişanında alkol aldıktan sonra aracına binip 10 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender ile 67 yaşındaki Fatma Kalender'in ölümüne neden olan Bozdemir hakkında "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7 Nisan 2018 günü nişanlanan ve nişanlısıyla beraber otomobiliyle seyreden Emrah Bozdemir, çift yönlü tek şeritli yolda önündeki aracı geçmek için karşı yönden gelen araçların şeridine girdi. Park halindeki araçların yanında bulunan babaanne ve toruna çarptı. Ağır yaralanan babaanne Fatma Kalender olaydan bir gün sonra, torunu Ahmet Yiğit Kalender ise olaydan 3 gün sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 215 promil alkollü olduğu tespit edilen Bozdemir tutuklandı.
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