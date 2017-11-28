Babacan Premium’un ticari üniteleri 40 ay sıfır faiz ile satışa çıktı

Ekonomik veriler üzerinde faizin yarattığı olumsuz etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan ve yatırımcıya karlı bir yatırım fırsatının kapılarını açan kampanya kapsamında 56 adet ticari ünitenin satışı yapılacak.
Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, bugüne kadar hep kiralama yöntemini tercih ettikleri ticari üniteleri, şirket geleneğini bozarak ilk kez satışa çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.
Mehmet Babacan, “Bugüne kadar şirket politikası olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde yer alan ticari ünitelerimizi satmak yerine kiralıyorduk. Hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan şehrin en merkezi, en değerli lokasyonundaki ‘Babacan Premium’ projemizde yer alan ‘Babacan Premium Çarşı’daki ticari ünitelerimizi konsept bir açıkhava alışveriş merkezi kurgusuyla satışa çıkardık” dedi.
Babacan, İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen kesişim noktasında, nüfusun en yoğun olduğu bölgede konumlanan ‘Babacan Premium’ ticari ünitelerinin yatırımcılarına yüksek kira getirisi sağlayacağını da belirtti.
TAKSİTLERİ KENDİ KENDİNE ÖDEYEBİLECEK
Babacan, ‘Babacan Premium Çarşı’ içerisinde bulunan toplam 56 adet ticari ünitemiz 990 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcısını bekliyor.
Babacan şu açıklamalarda bulundu:
"Ticari ünitelerimizi 40 ay sıfır faiz avantajıyla satışa çıkardık. Bu kampanya kapsamında yatırımcılara çok özel bir fırsat da sunmuş oluyoruz. Ticari üniteler 7 ay sonra Haziran 2018’de teslim edilmiş olacak. Dolayısıyla yatırımcılar, bu ünitelerin kira getirisi sayesinde geri kalan 32 ay boyunca ödeyecekleri taksitleri bir anlamda finanse etmiş olacak. Böylece müşterilerimize kendi kendine ödeyen bir sistem sunmuş oluyoruz. Ayrıca projemizin eşsiz lokasyonu ile sürekli değerlenen ve yeni ulaşım projeleri ile cazip hale getirilen bir konumda yer alması da yatırımcı için ayrıca bir kazanç kaynağı olacaktır. Dolayısıyla; sunduğumuz imkanları fırsata çevirecek yatırımcılar aynı zamanda bölgenin en çok kazananları olacak."
ULAŞIM RAHATLIĞI
Residence, tower, terrace ve home officeden meydana gelen ‘Babacan Premium’, Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanıyor. 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen ‘Babacan Premium’da toplam 1009 konut ve 56 adet ticari ünite bulunuyor.
Haziran 2018’de teslim edilecek proje, E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede yer alıyor.
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