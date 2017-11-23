Babalık sözleri Murat Dalkılıç’ı kaçırdı

Murat Dalkılıç yalnız başına geceye katılırken, Berkay'a eşi Özlem Şahin eşlik etti.

Cadde’nin haberine göre, boğaz manzaralı mekanda bir arkadaşlarının doğum gününe katıldıklarını belirten ikili, "Çok yakın ve ortak bir arkadaşımızın yaş gününe katıldık, çok güzel ve keyifliydi" dedi.



Geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olan Berkay-Özlem Şahin çifti, ev hayatı ve çocukları hakkında konuştu.

Berkay, "Arkadaşlar evde çocuğa zaten ben bakıyorum, Özlem bana sadece yardım ediyor" ifadelerini kullandı. Özlem Şahin ise "Evet, ben pek bir şey yapmıyorum, Berkay çok iyi bir baba, ben yardımcı oluyorum" karşılığını verdi.



BABALIK SÖZLERİ MURAT DALKILIÇ’I KAÇIRDI



Murat Dalkılıç'a babalığın yakışacağını belirten Berkay, "Ona babalık çok yakışır, yukarıda bunu uzun uzun konuştuk" dedi.



Merve Boluğur ile geçtiğimiz aylarda boşanan Dalkılıç, bu sözler karşısında gergin tavırlar sergiledi.

Röportajı yarıda bırakarak hızlıca kendisini bekleyen araca koşan popçu, "Arkadaşlar hava çok soğuk, ben kaçıyorum" diyerek oradan uzaklaştı.

Murat Dalkılıç