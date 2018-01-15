Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Mehrnoush Esmaeilpour, Gökçen Bilge Çiftçi gibi isimlerin rol aldığı Babamın Günahları dizisi 1. son bölümü ile geçen hafta yayınlanmıştı. Son bölümün ardından izleyiciler 2. yeni bölüm fragmanını araştırıyordu. Beklenen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Babamın Günahları 2. yeni bölümde neler olacak? İşte, Babamın Günahları 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm özeti...

BABAMIN GÜNAHLARI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babamın Günahları 2. yeni bölümü ile 17 Ocak Çarşamba 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak!

BABAMIN GÜNAHLARI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadığı onca şeyden sonra hayattan bir beklentisi kalmayan Ozan, bir yandan belaya bulaşmamaya gayret ederken, yıllar önce ayrıldığı hayatının aşkı Yeşim birdenbire karşısına çıkar ve bir kızı olduğunu söyler. Maalesef küçük kız çok hastadır, kemik iliği nakli için uygun donör bulunmazsa ölecektir.

Yeşim, Ozan’dan kan örneği vermesini ister. Her ne kadar Yeşim, nişanlı olduğunu, yakında evleneceğini ve kızı Zeyno’dan uzak durmasını söylese de Ozan dayanamaz ve kızını görmeye gider. Kızıyla birlikte babalık duygusuyla da tanışan Ozan için bambaşka bir hayat başlar. Hayat ona ikinci bir şans vermiştir. Ancak geçmişin günahları peşini bırakmaz. Yıllar önce onu Yeşim’den koparan karanlık geçmişi, bir kez daha Ozan’ın başına bela olur. Ama bu sefer Ozan’ın aynı hatayı tekrar yapmaya niyeti yoktur!

Babamın Günahları

Babamın Günahları yeni bölüm fragmanı

Babamın Günahları 2. bölüm fragmanı

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