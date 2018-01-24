Babamın Günahları'nda heyecan kaldığı yerden bu akşam devam edecek. Polisten kaçan Ozan, söz verdiği gibi kızı Zeyno'nun doğum gününe gitmenin yollarını arıyor. Komiser Reha da Zeyno'nun doğum gününe gidiyor. Ozan ile Reha karşılacak mı? Ozan, tekrar yakalanacak mı? Detaylar haberimizde.

BABAMIN GÜNAHLARI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ferruh’tan istediğini alamayan Ozan kaçmayı başarsa da, hem polisler hem de Ferruh’un adamları peşindedir. Ferruh Zümrüt’ün getirdiği deniz kızına bir kamera düzeneği yerleştirildiğini fark edince, Zeynel’i arayıp kamerayı almadan Ozan’ı öldürmemelerini söyler. Ozan’ı ormanlık alanda kıstırıp yakalayan Murat’la Zeynel kamerayı ister. Murat’ların elinden kurtulan Ozan, civar köydeki evlerden birine saklanır. Olanları hatırladıkça öldürülmeden önce antikacıya gelen Zümrüt’ün kamerayı sırt çantasına koymuş olabileceğini ve kameranın sırt çantasını alan Alpay’da olabileceğini düşünür. Ozan hem Alpay’a ulaşıp kamerayı almak, hem de kızına verdiği sözü tutup Zeyno’nun doğum gününe gitmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Bu arada komiser Reha, bir yandan işlenen cinayetin perde arkasında dönen dolapları çözmeye çalışırken, diğer yandan Ozan’ın telefon kayıtlarında Yeşim’in numarasını görünce şok olur. Yeşim’in kaçak katil zanlısı Ozan’la ne işi vardır? Reha karmaşık düşüncelerle Zeyno’nun doğum gününe gider. Zeyno ise heyecanla babasının verdiği sözü tutup doğum gününe gelmesini beklemektedir!

BABAMIN GÜNAHLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Tam da küçük kızının hayatını kurtaracağım derken tuzağa düşürülen Ozan, Zümrüt’ü öldürmekle suçlanır. Sorgusunda ısrarla yapmadığını söylese de olay yerinde suçüstü yakalanmıştır, tüm deliller aleyhinedir. Bu da yetmezmiş gibi, Ozan’ı yakalayan polis Yeşim’in nişanlısı Reha’dır. Gerçekte kim olduklarını bilmeden, daha ilk görüşte birbirlerinden nefret etmişlerdir.

Ozan suçsuzluğunu haykırsa da kimse masum olduğuna inanmaz. Ferruh’un emriyle adamları Ozan’ı öldürmeye kalkınca, Ozan Ferruh’un kendisini yaşatmayacağını anlar. Ölürse küçük kızı da ölecektir. Ne olursa olsun bu kez sözünü tutmalı Yeşim’i ve Zeyno’yu hayal kırıklığına uğratmamalı, hayatta kalıp kızını kurtarmalıdır!

Babamın Günahları

babamın günahları fragman

Babamın Günahları yeni bölüm

Babamın Günahları son bölüm

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