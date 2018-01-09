Babamın Günahları dizisi başrolleri ile izleyicisini heyecanlandıracak. Yapımı Evrensel Filimcilik A.Ş tarafından düzenlenen Babamın Günahları adlı dizi yeni bölümü ile bu hafta ekranlarda olacak. Peki, Babamın Günahları dizisi neyi konu ediniyor? Babamın Günahları hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? İşte, Babamın Günahları dizisi 1. bölüm fragmanı ve tüm detaylar...

BABAMIN GÜNAHLARI DİZİSİ KONUSU

Zeyno’nun yaşaması Ozan’ın ölümsüzlüğüne bağlı

Hikaye Ozan’ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh’un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim’e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim’i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno’ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan’ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan’ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno’nun hayatı Ozan’ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır...Kızı Zeyno.

BABAMIN GÜNAHLARI 1. BÖLÜM FRAGMANI

Babamın Günahları dizisi 10 Ocak Çarşamba 20:00'de Star Tv'de!

BABAMIN GÜNAHLARI OYUNCU KADROSU

Kadir Doğulu (Ozan)

Melisa Sözen (Yeşim)

Mustafa Uğurlu (Ferruh)

İsmail Demirci (Reha)

Sezin Akbaşoğulları (Melike)

Mehrnoush Esmaeilpour (Feride)

Gökçen Bilge Çiftçi (Zeyno)

Babamın Günahları

Babamın Günahları ilk bölüm

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