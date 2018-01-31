Başrollerini Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Babamın Günahları 4. bölümüyle ekranlara veda ediyor. 4. bölümüyle final kararı alan Babamın Günahları'nın neden final yapacağı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Babamın Günahları neden final yapıyor? İşte Babamın Günahları final fragmanı ve 4. bölüm özeti...

BABAMIN GÜNAHLARI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Babamın Günahları dizisi yayınladığı 4. bölüm fragmanıyla final yapacağını duyurdu. Fragmanı seyreden izleyiciler 'Babamın Günahları neden final yapıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizi ekibi tarafından neden final yapacağı konusunda bir açıklama yapılmazken, dizinin reytingler yüzünden final yapacağı tahmin ediliyor.

BABAMIN GÜNAHLARI 4. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ (FİNAL BÖLÜMÜ)

Takipçileriyle son kez buluşacak olan Babamın Günahları'nın final bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Zeyno fenalaşınca Ozan hastaneden ayrılmak istemez. Reyhan ve Yeşim’i sorularıyla bunaltmaya başlayan Reha’nın, Ozan’ın Yeşim’le bir alakası olduğuna dair kuşkuları iyice artar.

Zeyno’nun ateşi bir türlü düşmeyince, Ozan geceyi hastanede geçirir. Yeşim, Reha Ozan’ı görecek diye her an diken üstündedir. Diğer tarafta cinayet davasında çember daralmaktadır. Savcı ve Reha olayı aydınlatacak ipuçlarını takip ederken, Ozan kamerayı almak için Alpay’la buluşma ayarlar. Polisin ve Ferruh’ların Alpay’ı takip edeceğini tahmin eden Ozan’la Alpay, onları atlatmayı başarsa da hesaba katmatıkları biri planları bozacaktır!

Babamın Günahları 4. bölüm fragmanı;

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