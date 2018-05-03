Babası adaylığını açıkladı 3 yaşındaki kızı alkışladı

Adaylığını önceki gün ailesiyle birlikte açıklayan milletvekili aday adayı Ayyıldız’a eşi Rümeysa, 3 yaşındaki kızı Buket ve 8 Yaşındaki Nehir Ayyıldız’da büyük destek verdi. Aday adaylığını açıkladığı sırada Ayyıldız’ın eşinin kucağındaki şirin kızı 3 yaşındaki Buket’in alkışlarla babasına destek vermesi de dikkat çekti. Ayyıldız’ın diğer kızı 8 yaşındaki Nehir’de babasının aday adaylığını duyurduğu dakikalarda babasını hayranlıkla izleyerek moral vermesi fotoğraf karelerine yansıdı.

Dündar Ayyıldız, Ak Parti’den 27. Dönem Trabzon milletvekili aday adayı olduğunu belirterek, “Adaylığımı açıkladığım sırada 3 ve 8 yaşlarındaki kızlarımın bana verdiği destek gözlerimi yaşarttı. Aileme teşekkür ediyorum. Biz bir yola çıktık, bu yolda hizmet için olacağım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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