Babası izin vermedi, 40 yıl sonra evlendiler!

O zamanlar 23 yaşında olan Bill Brookman, 1978 yılında 16 yaşındaki Madeleine Coburn ile görüşmek istedi, ancak genç kızın babası Bill'in 'çok gösterişçi' olduğu düşüncesiyle izin vermedi. Çift, İngiltere'de Loughborough civarında birlikte büyüdü, hatta Brookman, Coburn'un erkek kardeşiyle aynı okula gittiği ufak bir kız olduğu günleri bile hatırlıyor.

2008 yılında bir partide yeniden denk geldiler, birkaç buluşma ayarladılar, bundan 4 yıl sonra Brookman artık işi resmiyete dökmesi gerektiğine karar verdi ve Madeleine'ın babasının izin vermediği mekana götürdü. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise evlendiler.

Brookman, "kaderin eli çok güçlüdür ama söylemeliyim ki, bazen 40 yıl beklemek daha değerlidir" dedi.

Coburn ise, "Birbirimizi yeniden bulduk, başımıza gelen şey çok özel, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

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