Düşmanları intikam almak için anlaştı

Sultanbeyli'de, Savaş Can'ın sahibi olduğu işyerinin önünde 3 yaşındaki oğluna sarılırken silahlı saldırıya uğrayıp yaşamını yitirmesine dair soruşturma tamamlandı. 3 şüpheli hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir şüpheli için 'yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istendi.
2 AİLE ARASINDA HUSUMET
Habertürk Gazetesi muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ömer Özçoban'ın F.C. isimli kişiye cinsel tacizde bulunuduğu iddiası üzerine iki aile arasında Sultanbeyli'de 2016 yılında olaylar çıktı. Bu olaylarda Muhittin Özçoban öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Taciz ve cinayet olaylarının ardından iki aileye davalar açıldı, taraflar çeşitli cezalar da aldı. Ailelerin arasında daha sonra da olaylar yaşanmaya devam etti.
İNTİKAM ALMAK İÇİN ANLAŞTILAR
Özçoban ailesinin bazı fertlerinin, Can ailesine husumet besledikleri ve intikam almak istedikleri kaydedilen iddianamede, şüpheliler Ömer, Erhan, Orhan ve Burhan Özçoban'ın, Can ailesinin ferdi olan Savaş Can'ı öldürmek konusunda anlaşıp birlikte hareket ettikleri ifade edildi.
ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU
24 Eylül 2017'de 3 şüpheli Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi'ne geldi. Araçtan inen Ömer Özçoban, Savaş Can'ın 3 yaşındaki çocuğuna sarıldığı sırada 4 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutulan Can, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KAN GÜTME SAİKİ CİNAYETİ
Firari şüpheliler Ömer ve Erhan Özçoban ile Orhan Özçoban'ın suçu birlikte işleyerek asıl fail konumunda, şüpheli Burhan Özçoban'ın ise suçun işlenmesine yardım eden 2. fail konumunda olduğu anlatılan iddianamede, 3 şüpheli hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Burhan Özçoban'ın ise "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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