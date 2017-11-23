Babasından işkence gören çocuk başından geçenleri anlattı

İstanbul’da, öz babası İbrahim K. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice T.’den işkence gördüğü iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu S., başından geçenleri mahkemede anlattı.

KAN DONDURAN İFADE

Babası tarafından kemerle dövüldüğü, Hatice T.’nin ise üzerine sıcak su döktüğü, vücudunda sigara söndürdüğü, ısırdığı ve dişlerini kırdığı iddia edilen S.’nin dinlendiği duruşmaya izleyici alınmadı. 2 uzman eşliğinde yaşadıklarını anlatan S., Hâkim Fatih Çınar’ın sorularına oyun oynar gibi yanıt verdi. S., “Babam işe gidiyordu. Hatice ile evde yalnız kalıyordum. Evde yalnızken Hatice bana kötülük yaptı. Ayağıma ve elime çaydanlıkla su döktü. Yaktı. Bilerek yaptı. Kollarımı, boynumu, sırtımı ısırdı. Hatice beni dövdüğünde canım çok yanıyordu” dedi. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre S., Hatice’nin yaptıklarını anlattığı babasının da kendisini kemerle dövdüğünü söyledi. Yerleştirildiği yurtta mutlu olduğunu ifade eden küçük kız, “Arkadaşlarım var. Mutluyum. Hatice’nin, babamın yanına da gitmek istemiyorum” diye konuştu. Babası ve sevgilisinden gördüğü eziyeti kaldığı çocuk yuvasında resim çizerek anlatan küçük S., büyüdüğünde ressam olmak istediğini de dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2 sanık hakkında, eziyet ve kasten yaralama suçlarından 4.5 yıldan 12.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

‘BANA VURMA’ DİYOR

S.’nin kaldığı çocuk yuvasında görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Psikolog Bahar İlhan, “Çizdiği resimlerde baba figürüne el ve ayak koymamış. Bilimsel açıklaması ‘Bana vurma’ anlamına geliyor. Babanın ayaklarını resimde yapmamış olması babayı hareketsiz bırakarak kendisine ulaşmasını ve vurmasını engellemeyi iç dünyasında yansıtan bir çizimdir” diye görüş bildirdi. Küçük çocuğun muayanesi sonucu hazırlanan 22 Eylül 2017 tarihli raporda, “sol göz altı ve yanakta morluk, sağ yanak üzeri sıyrık, yanık, çene altında yarım ay şeklinde morluk, boyun bölgesinde tırnak iziyle uyumlu çok sayıda sıyrık, karın sağ alt kısmında yara izleri, elinde ve kolunda diş izi, sol koltuk altında çizik, sağ kulak kepçesinde morluklar tespit edildiği, üst 2 kesici dişinin bulunmadığı” belirtildi.