Karaman'da, babasını kanser nedeniyle kaybeden öğretmen Esmanur Soyalan'ın öncülüğünde okulda başlatılan proje kapsamında, öğrencilerin birleştirdiği yapbozların sergileneceği sergiden elde edilecek gelirle kanser hastalarına yardım edilecek.

AA'nın haberine göre; özel bir okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan 31 yaşındaki Soyalan, yaklaşık 2 yıl önce kanser olan babasını kaybetti.

Babasının tedavi sürecinde kanser hastaları ve yakınlarının yaşadığı birçok zorluğa tanıklık eden Esmanur Soyalan, bu hastalık nedeniyle sıkıntı yaşayan aileler için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Düşüncesini okuldaki rehberlik öğretmeni Hakan Yalçın ve okul idaresiyle paylaşan Esmanur öğretmen, hazırladığı proje kapsamında satın alınan ve bağışlanan yapbozların çerçevelenip sergilenerek, gelirinin Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) aracılığıyla kanser hastalarına bağışlanması için çalışma başlattı.

"ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Esmanur Soyalan, babasının rahatsızlığı sürecinde yaşadığı sıkıntıları başkalarının çekmesini istemediğini söyledi.

Türkiye'de her yıl çok sayıda insanın kanserden öldüğünü belirten Soyalan, "Babamı erken yaşta, 2 yıl önce kanserden kaybettik. Ailecek bu sürecin sıkıntılı olduğunu biliyorduk. Hem hasta, hem aile fertleri olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Kişi maddi ve manevi kayıplara uğruyor. Projenin ilk ışığı bu oldu. Okuldaki rehberlik öğretmenimize yapboz yapıp satma fikrimden bahsettim. Öğretmenimiz de buna çok sıcak yaklaştı." diye konuştu.

Projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduklarını anlatan Esmanur öğretmen, "Milli Eğitim Müdürümüz de Türkiye'de örnek bir proje olacağını söyleyerek, bizi teşvik etti. Okulumuzun ve velilerin desteği ile çalışmalara başladık." dedi.

"PAZILLARI BİRLEŞTİREREK, BİRLEŞTİK"

Esmanur Soyalan, çalışmanın hem hasta ve yakınlarına maddi destek sağlayacağını hem de kanser konusunda farkındalık oluşturmaya katkı sunacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Sınıflarda 4 ay önce lösemi hastalığının ne olduğuna dair bilgilendirme yaptım. Projeden bahsettik. Öğrencilerim duyarlılık gösterip, 'Biz ne yapabiliriz' diye sordu. Birlik ve beraberlik içinde ortak bir çalışma yapabileceğimizi söyledim. Hepsi çok heyecanlandı. İlk olarak yapbozları tedarik ettik. Çevremizdeki insanlar, kırtasiyeciler bize 'pazıl'lar bağışladı. Bu kadarını beklemiyordum. Öğrencilerimiz seferber oldu. Bugüne kadar 60 'pazıl' birleştirdik. Öğrencilerimiz canla, başla çalışıyor. Birleştirerek birleştik. 9 Nisan'da bir otelde gece düzenleyeceğiz. Elde edilen geliri vakfa bağışlayacağız."

Öğrencilerden Aleyna Karakaş da böylesine anlamlı bir projede görev aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Projeyi ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Arkadaşlarımızla bu projede yer alacağımız için gurur duyduk, heyecanlandık. Sonuçta kanserli arkadaşlarımız tedavilerinden dolayı düzgün eğitim alamazken, biz sağlıklı şekilde eğitim alıyoruz. Bu durum gerçekten çok üzücü. Bir kişiye bile yardımcı olabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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