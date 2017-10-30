Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu Rumeli Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; 4 yaşındaki kız kardeşi ile evde oyun oynayan 8 yaşındaki Ö. A. adlı çocuk emekli Orman Muhafaza Memuru olan babası Lütfü A.'nın silahını alarak oynamaya başladı.

Küçük çocuğun oyun oynadığı sırada aniden patlayan silahtan çıkan kurşun çocuğun başına isabet etti. Silah sesi üzerine odaya giren anne Gönül A., oğlunu kanlar içerisinde buldu.

Olay anında evde bulunan Gönül A.'nın komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak polis evde bulunan komşularının da ifadesine başvurdu.

tekirdağ

Çorlu