Babçenko ve Ukrayna'ya sahte suikast eleştirisi: 'Hiçbir haklı sebep olamaz'

Ukraynalı yetkililer ve Rus muhalif gazeteci Arkady Babçenko, "sahte suikast" nedeniyle uluslararası camiada eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) medya alanındaki temsilcisi Harlem Desir, Ukrayna'nın "yalan bilgi yaydığını" söyledi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü genel sekreteri Christophe Deloire de "bir gazetecinin kurgu bir şekilde öldürülmesi için hiçbir haklı sebep olamaz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna devleti "sahte suikastın" ülkede faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını önlemek için düzenlendiğini savunuyor.
Ancak operasyonu eleştirenler, henüz Ukrayna devletinin neden böyle bir kurguyu organize etmek zorunda kaldıkları için delil ortaya koyamadığını söylüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise operasyon için "maskaralık" ifadesini kullandı ve "propoganda amacı" taşıdığını ileri sürdü.
Dünyayı şaşkına çeviren basın toplantısı sırasında 41 yaşındaki Arkady Babçenko ise Ukrayna gizli servisine hayatını kurtardığı için teşekkür etti.
Ancak Babçenko da eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.
Tanınmış Rus gazeteci Andrei Soldatov, olayda Babçenko'nun rolünü de eleştirerek, "bu kırmızı çizginin tam olarak aşılmasıdır. Babçenko polis değil bir gazetecidir ve İsa aşkına bizim işimiz, Trump ve Putin ne söylerse söylesin güvene dayalı. Hayatta olduğuna memnunum ama kendisi gazetecilerin ve medyanın güvenilirliğini daha fazla tehlikeye attı." dedi.
Babçenko Ukrayna Televizyonu'ndan da canlı olarak yayımlanan basın toplantısında karısının dahi suikastin gerçek olmadığını bilmediğini söylemiş, eşinden özür dilemişti.
Kremlin'e muhalif bir isim olarak öne çıkan Arkady Babçenko, ülkesi Rusya'nın Suriye ve Ukrayna politikalarına da açıkça karşı çıkıyordu.
Arkady Babçenko, Aralık 2016'da, Kızıl Ordu Korosu üyelerini Suriye'ye konser vermek için götürürken düşen uçakla ilgili yazdığı yazı sonrası Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı.
41 yaşındaki gazeteci bu kaza ile ilgili üzüntü duymadığını açıklamıştı.
Babçenko, 18 yaşında Moskova'da hukuk okurken Rus ordusuna katılmış, 1994-2000 yılları arasında Çeçenistan Savaşı'na da katılmıştı.
Rus gazeteci, "Bir Askerin Savaşı" isimli anı kitabında, savaş sırasındaki tecrübelerini kaleme almıştı.
Daha sonra gazeteciliğe başlayan Babçenko, 2014 yılında düşürülen Ukrayna ordu helikopteri ile ilgili olarak BBC'ye de haber yapmıştı.
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