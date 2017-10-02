Babel: "Beşiktaş'ta potansiyel var"

Babel, kulübün dergisinin ekim sayısında açıklamalarda bulundu. Küçükken sokak futbolu oynadığını belirten Hollandalı oyuncu, "O zamanlar inanılmaz yetenekli çocuklar ile oynayarak yeteneklerimi geliştirmiş olmalıyım. Erken yaşta da Ajax altyapısında sonuca odaklı temel özelliklerimi oluşturduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Babel, "Eskiden futbolun daha çok estetik yönüne, eğlence tarafına, göze hoş gelen yanlarına daha çok önem vermekle eleştirilirdim. Ama zaman içerisinde bunu, seyir zevki yüksek bir futbol anlayışı ile sonuç odaklı olmak arasında bir dengeye oturtabildiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ÜZERİMİZE TERLİK BİLE ATTILAR"

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki serüveninden de bahseden Babel, "Taraftarın bize tepkisi inanılmazdı. Üzerimize terlik bile attılar, hatta biri benim omzuma geldi, ben de geri fırlattım. Belki profesyonelce değildi ama neticede biz de insanız, hayvan değiliz, saygı bekliyoruz. Nasıl bir futbolcuya tükürme, ayakkabı fırlatma, saldırma hakkını kendilerinde bulabiliyorlar ki? Beşiktaş'ın taraftarı da çok duygusal ve maçlarda üzerimize onlar da müthiş bir baskı kuruyorlar. Ancak nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar ve asla bize bir saygısızlık yapmadılar" açıklamasını yaptı.

Babel, futbolun bir sanat olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ta bu potansiyel var. Barcelona, Real Madrid ayarındaki takımların en büyük özellikleri bana göre oyuncuların birbirlerini çok iyi tanıması, yeteneklerinin farkında olması ve saha içinde muazzam dayanışmalarıdır" dedi.

"FUTBOLCU OLMAK KOLAY DEĞİLDİR"

"Dışarıdan bakıldığında çok renkli hayatlar gibi gözükse de futbolculuk mesleği aslında çok meşakkatli bir iştir" diyen Babel, "Futbolcu olmak hakikaten kolay değildir, Beşiktaş olarak bazen haftada iki maç oynadığımız oluyor. Bununla birlikte aynı zamanda çok sıkı antrenmanlar da yapıyoruz. Beşiktaş taraftarını aslında Liverpool taraftarına benzetiyorum; onlar da iyi günde kötü günde takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Buna devam etmelerini umut ediyorum. Çünkü en az yüzde yirmi itici bir kuvvet verir taraftar desteği" ifadelerini kullandı.