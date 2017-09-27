Babel: "Büyük bir adım attık"

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi RB Leibzig'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların yıldız ismi Ryan Babel, "Bu akşam büyük bir adım attık. Bir sonraki maçtan da iyi bir sonuçla çıktığımız takdirde daha büyük büyük bir adım atmış olacağız" şeklinde konuştu.
"DAHA TAMAMLANMIŞ BİR OYUNCU HALİNE GELDİM"
Performansı hakkında da yorum yapan Babel, "Bu performansımı, kariyerimin ilk günlerindeki performansımla kıyasladığım da çok büyük fark var. 19 yaşındaki durumumla bugünkü durum arasında ciddi fark var. Daha tamamlanmış bir oyuncu haline geldim. Özellikle Almanya ve Liverpool'daki deneyimlerim büyük katkı sağladı. Bugün de bu avantajı takımımın lehine kullanıyorum" diye konuştu.
QUARESMA: TAKIM GİBİ OYNADIK
Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, mücadelenin ardından konuştu. Portekizli futbolcu galibiyetle ilgili olarak, "İyi oynadık, takım gibi oynadık. Üstünlüğü de erken yakaladık. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız" dedi.
Talisca ile saha içindeki uyumu yönündeki soru üzerine ise yıldız futbolcu, "Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman iyidir. Ben onun nereye koşacağını biliyorum, o da benim nereye atacağımı biliyor" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Ryan Babel ise galibiyetle ilgili, "Büyük bir adım attık. Bir sonraki maçı da kazanarak daha büyük bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.
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