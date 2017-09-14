Babel'den Aboubakar açıklaması - Aboubakar Beşiktaş'ın Porto zaferini kutladı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerken; maç sonrası Vincent Aboubakar'ın soyunma odasına gelmesi Portekiz'de eleştirilere neden olmuştu. Portekiz internet gazeteleri Aboubakar'ın kutlamalarda yer aldığı yönünde haberler yaparken, paylaşımı yapan Ryan Babel'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Hollandalı oyuncu konuyla ilgili instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu gönderiyle Porto maçı sonrası oluşan bir yanlış anlamaya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşım \ kardeşim \ eski takım arkadaşım soyunma odasına eski takım arkadaşlarını ziyaret etmek ve selamlamak için geldi. Abou'yla geçen sezon takım arkadaşı olduktan sonra harika anılarımız oldu ve herkes Abou'yu gördüğü için çok mutluydu.

— HT Spor (@HTSpor) September 13, 2017

Ben de Abou'yu gördüğüm için kesinlikle mutlu oldum ve kişisel bir paylaşım yaptım. Onun gülmesi ve mutlu olmasının sebesi bizi tekrar gördüğü içindir. Aboubakar'ın Porto yenilgisini kutladığını düşünmek kesinlikle aptalca. Umarım bu her şeyi açıklamıştır."