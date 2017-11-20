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Babel, geleceğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Öyle bir yaşa geldim ki gelecek planlarımla ilgili olarak kesin bir şey söyleyemem. Şu anda kariyerimi burada noktalamayı düşünüyorum ancak bu futbol. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz."