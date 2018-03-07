Hollanda Milli Futbol Takımı'nın İngiltere ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev alacak aday kadro belli oldu. Ronald Koeman'ın belirlediği 33 kişilik kadroda Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in ismi de yer aldı. Babel, Portekiz ve İngiltere karşısında Koeman'ın forma şansı vermesi halinde sahada olabilecek.



Deneyimli oyuncu, milli forma ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atarak takımına katkı sağladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER