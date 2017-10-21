Babel'in yerine kim oynayacak?

Habertürk Spor'un haberine göre; Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla bu haftaki Başakşehir karşılaşması öncesi cezalı duruma düşen Ryan Babel’in yerine kimi oynatacağına henüz karar vermeyen teknik direktör Şenol Güneş, iki isim arasında kararsızlık yaşıyor. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda sol kanada iki alternatif düşünen Güneş’in, Quaresma’yı sola çekilip sağ kanatta Lens’i oynatmayı planladığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, ikinci planı ise sol bek Caner Erkin’in önünde sol kanatta Adriano’nun yer alması...

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