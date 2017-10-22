TÜRKIYE’nin ilk bacak amputeli atleti Nurullah Kart’ın (36), doğumundan itibaren sağ bacağının dizinden aşağısı yok. Çocukluğu köyde geçen Kart, üniversiteye hazırlanırken kaza geçirince dizi biraz daha kesilmiş. Sanat tarihi bölümünü kazanan sporcu o yıllarda bacağında protezi hem okuyup hem de basketbol oynamaya başlamış. Kart, dergilerde tanıştığı koşu protezinden edinmek istemiş, bunun için federasyona da başvurmuş ancak maliyeti çok yüksek olduğu için kimse almaya yanaşmamış.
‘İKİNCİ PROTEZ UYUMLU DEĞİL’
İlk koşu protezine 2012 yılında internetten tanıştığı Amerika’daki bir protez üreticisinin yardımıyla kavuşan Kart, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzede çalışıyordum. Hayatımı idame ettiriyordum ama dizden enerji üreten koşu protezini, kazandığım parayı harcamadan 2 yıl biriktirsem yine alamazdım. Sadece malzemesi bile 100 bin liraydı. Amerika’da yaşayan işadamı sayesinde ilk koşu protezim oldu. 2012’den itibaren yarışlara katıldım. Şampiyonalarda dereceye girdim. Ama protez eskidi. Yine sponsor bulamadım. Bir Alman rakibim bana ikinci el protezini hediye etti. Ama uyumlu değildi. Şu anda 2018 Avrupa Paralimpik Şampiyonası’na katılabilmek için yeni bir protez bulmak zorundayım” dedi.
200 METREDE REKOR KIRDI
NURULLAH Kart, 2012 yılından bugüne kadar Türkiye’de atletizm alanında 100 ve 200 metre yarışlarında dereceler aldı. 2015 Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre rekoru kırarak dünya şampiyonası barajını geçti. 2016’da Dubai Faza Games’de ikinci oldu. İsviçre Notwill Para Atletizm ve İtalya Açık Atletizm şampiyonalarında dereceler aldı. 2017 Londra’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ise sekizinci oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.