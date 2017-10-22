TÜRKIYE’nin ilk bacak amputeli atleti Nurullah Kart’ın (36), doğumundan itibaren sağ bacağının dizinden aşağısı yok. Çocukluğu köyde geçen Kart, üniversiteye hazırlanırken kaza geçirince dizi biraz daha kesilmiş. Sanat tarihi bölümünü kazanan sporcu o yıllarda bacağında protezi hem okuyup hem de basketbol oynamaya başlamış. Kart, dergilerde tanıştığı koşu protezinden edinmek istemiş, bunun için federasyona da başvurmuş ancak maliyeti çok yüksek olduğu için kimse almaya yanaşmamış.

‘İKİNCİ PROTEZ UYUMLU DEĞİL’

İlk koşu protezine 2012 yılında internetten tanıştığı Amerika’daki bir protez üreticisinin yardımıyla kavuşan Kart, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzede çalışıyordum. Hayatımı idame ettiriyordum ama dizden enerji üreten koşu protezini, kazandığım parayı harcamadan 2 yıl biriktirsem yine alamazdım. Sadece malzemesi bile 100 bin liraydı. Amerika’da yaşayan işadamı sayesinde ilk koşu protezim oldu. 2012’den itibaren yarışlara katıldım. Şampiyonalarda dereceye girdim. Ama protez eskidi. Yine sponsor bulamadım. Bir Alman rakibim bana ikinci el protezini hediye etti. Ama uyumlu değildi. Şu anda 2018 Avrupa Paralimpik Şampiyonası’na katılabilmek için yeni bir protez bulmak zorundayım” dedi.

200 METREDE REKOR KIRDI

NURULLAH Kart, 2012 yılından bugüne kadar Türkiye’de atletizm alanında 100 ve 200 metre yarışlarında dereceler aldı. 2015 Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre rekoru kırarak dünya şampiyonası barajını geçti. 2016’da Dubai Faza Games’de ikinci oldu. İsviçre Notwill Para Atletizm ve İtalya Açık Atletizm şampiyonalarında dereceler aldı. 2017 Londra’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ise sekizinci oldu.