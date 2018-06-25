Balıkesir’de, bir yanı ormana bakan, diğer yanı bir zamanlar ünlü Sarımsak taşının çıkarıldığı ocaklar bulunan, kayalıkları ile ilginç bir dokuya sahip, 1. derece SİT alanı olan Ayvalık Badavut Plajı’nın koruma statüsü, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak düşürüldü. Çevreciler, yapılan değişiklikle Badavut Plajı’nda, turizm ve konut inşasına izin verileceğini öne sürdü.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, özel bir şirket tarafından yapılan projenin Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca incelenerek, verilen kararların bakanlığa gönderildiğini ifade etti. Belediye İmar Müdürü Murat Güler, “Başkanımız Rahmi Gençer, kararı öğrenir öğrenmez ‘itirazımızı yapalım’ dedi. Farklı bir gelişme olursa başkanımız dava açma yoluna da gidebilir” dedi.