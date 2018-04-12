Cadde'nin haberine göre, oğlu Azur ile birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Bade İşçil'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 'sete geç kaldı' haberlerine açıklık getiren güzel oyuncu, "Benim bir görüşmeye, bir işe, bir randevuya geç kaldığım görülmüş şey değildir. Oğlumu bile okuldan almaya giderken 30 dakika öncesinden orada oluyorum. Nasıl çıktı bilmiyoruz ama inanın sette asla böyle tatsız şeyler yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

Başarılı oyuncu, rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilgili de gönlünden geçeni muhabirlerle paylaştı:



Şu anda net bir bilgi yok ama bazen biz de aramızda konuşuyoruz. 'Acaba final olacağı zaman bunu sinema filmi ile mi yapsak?' diye kdüşünüyoruz. Açıkcası benim gönlümden geçen dizimizin finali ya da final sonrasında sinemaya uyarlanması.