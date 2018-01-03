Bade İşçil, Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda “Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2013 yılında evlenip 3 yıl sonra olaylı şekilde boşanan Bade İşçil ve Malkoç Süalp kısa bir süre önce oğulları Azur’un mutluluğu için aralarındaki sorunları rafa kaldırmıştı.

Bade İşçil

Malkoç Süalp