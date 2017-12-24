Bade İşçil, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski eşi Malkoç Süalp ile iki ay önce oğulları Azur'un iyiliği için barışmış ve görüşmeye başlamıştı.



Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu barışmayı fırsata çevirmek ve eski eşinin kalbini yeniden kazanmak isteyen Malkoç Süalp, yılbaşı tatilini birlikte geçirmek için Paris'te bir otele rezervasyon yaptırıp, uçak biletlerini aldı.

34 yaşındaki oyuncu, ayrı ayrı odalarda kalacak olmalarına rağmen teklifi kabul etmedi.

Malkoç Süalp

Bade İşçil