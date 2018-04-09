Bademli tavuk çorbası malzemeler

500 ml. tavuk suyu

1 adet tavuk göğüs eti

40 gram baldo pirinç

20 gram tereyağ

1 adet yumurta sarısı

1 adet limonun suyu

15 gram mısır nişastası

50 gram file badem

1 gram safran

2 ml. elma sirkesi

1 adet nar

2 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Bademli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Safranı sirkenin içerisinde 2-3 saat demlendirin. Pirinçleri yıkayıp durulayın. Tavuk suyunu kaynatın. Kaynattığınız tavuk suyuna daha önce yıkayıp duruladığınız pirinçleri ilave edin. Pirinçler yumuşayıncaya kadar 25-30 dakika kısık ateşte pişirin.

Bademleri kısık ateşte tereyağında kavurun. Kavrulan yağı bir kaba alın. Tereyağında kavurduğunuz bademleri çorbaya ilave edin. 20 dakika kısık ateşte pişirin.

Nişastayı bir kasede yumurta sarılarıyla çırpın. Safranlı sirke, limon suyu ve bir miktar tavuk suyu ile inceltin. Bu karışıma bademleri ve kavrulmuş yağı da ilave edin. Azar azar karıştırarak çorbaya yedirin. Daha sonra tuz ve karabiberi ekleyin.

Tavukları ince ince parçalayın. Parçaladığınız tavukları çorbaya ekleyin. Maydonoz ile servis edin. İşte bademli tavuk çorbanız servise hazır! Afiyet olsun...

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