15 | 17

"Galatasaray stadında o taraftarlarla bütün olmak harika bir histi. Galatasaray, bana pozitif şeyleri hatırlatıyor. Başka kulüpler de beni istemişti ancak ben ne olursa olsun Galatasaray'a gitmek istemiştim. Galatasaray, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'a gitmeyi bu kadar çok istedim." demişti.