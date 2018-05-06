Galatasaray'a Badou NDiaye piyangosu vurabilir...

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Stoke City'e transfer olan ama dün Crystal Palace'a kendi sahasında 2-1 mağlup olan Badou Ndiaye'nin takımı Stoke, İngiltere Championship'e düştü. 30 puanda kalan Stoke, matematiksel olarak kümede kalma şansını bu mağlubiyetle birlikte yitirdi. Stoke City'de aradığı ortamı bulamayan Senegalli yıldız, bu olayın ardından ise tercihini bir kez daha sorguladı. Stoke City ile olan sözleşmesindeki bir madde sebebiyle takımdan ayrılma hakkına sahip olan Ndiaye, Galatasaray'a geri dönebilir.

KÜME DÜŞTÜ, O MADDE DEVREYE GİRECEK

Stoke City'nin sözleşmeye koyduğu 'takım küme düşerse belli bir bedel karşılığında serbest kalır' maddesi, Ndiaye'nin isteği doğrultusunda devreye girecek ve Badou, belli bir bedel karşılığında başka bir takıma transfer olabilecek. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Badou, transfer döneminde büyük ihtimalle Stoke City'den ayrılacak.