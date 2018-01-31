Galatasaray Kulübü, Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin İngiliz ekibi Stoke City'ye transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ndiaye'nin Stoke City Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu sezon başında 7,5 milyon avroya Osmanlıspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı.