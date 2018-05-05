Badou Ndiaye'nin de formasını giydiği Stoke City, Premier Lig'de 'Ya tamam ya devam' maçında Crystal Palace'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 43. dakiakda Xherdan Shaqiri'nin attığı harika frikik golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kümede kalmak için mutlaka kazanması gereken Stoke City, 68. dakikada James McArthur'un golüne engel olamadı! Ruben Loftus-Cheek'in asistini değerlendiren McArthur, skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşamda 86. dakika oynanırken ev sahibi ekip bir şok daha yaşadı! Patrick van Aanholt, Crystal Palace'ı 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu sezonki 37. maçını oynayan Stoke City, 30 puanda kaldı ve matematiksel olarak kümede kalma şansını yitirdi. 10 sezondur Premier Lig'de mücadele eden kulüpte maç sonunda büyük hüzün yaşandı.

Stoke City'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlı ekip bitime bir hafta kala 30 puanla 19. sırada yer alıyor. Son sırada bulunan 28 puanlı West Bromwich Albion ile 18. sıradaki 32 puanlı Southampton'ın ligde kalma şansı matematiksel olarak devam ediyor.