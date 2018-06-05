Badou Ndiaye’ye teklif yağıyor

Devre arasında Galatasaray’dan Stoke City takımına transfer olan Badou Ndiaye için İngiltere basınında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Stoke City’in Championship’e düşmesinin ardından Ndiaye’ye Premier Lig’e yeni yükselen Wolverhampton kanca atmıştı. Ada basını Kurtlar lakaplı kulübün yanı sıra West Ham United ve Leicester City’nin de Senegalli yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Ayrıca İspanya’dan da oyuncuya tekliflerin olduğu ifade edildi.

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