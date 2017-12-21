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BAE Dışişleri Bakanı'nın skandal paylaşımından sonra Dışişleri'nden flaş hamle!
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Son Dakika... BAE Dışişleri Bakanı'nın skandal paylaşımından sonra Dışişleri'nden flaş hamle!

BAE Dışişleri Bakanı'nın skandal paylaşımından sonra Dışişleri'nden flaş hamle!

Birleşik Arap Emirlikleri Maslahatgüzarı, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in skandal paylaşımı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

21.12.2017 - 18:16 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin El-Marar'ın izinli olması sebebiyle Büyükelçilik Maslahatgüzarı Havle Ali el-Şemsi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA'nın haberine göre; BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Medine savunmasıyla tarihe geçen Fahreddin Paşa hakkında sosyal medyada paylaştığı ifadelere ilişkin duyulan rahatsızlık iletildi.

BAE Dışişleri Bakanı Zayed, Twitter'da bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden mesajını tekrar paylaşmıştı.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 6 saat önce
    bence bunlara güvenilmez savaşarak alınmayan topraktan ne anlar bunlar ama gereken cevabı cumhur başkanımız verdi
  • Misafir 6 saat önce
    Devletimizin bundan sonra düşmanlarına karşı cevabı lafla deyil icraatla olmalı dünyanın neresi olursa olsun düşman kim olursa olsun.Gönüllü olmak için bekleyen milyonlar var.
  • Misafir 7 saat önce
    Maslahaguzar mi? Buyukelcileri yok mu bunlarin Ankara da? Hepsine topkapi sarayi tur biletleri verilsin. Kapak olsun.
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