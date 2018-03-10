Gargaş, Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını söyleyerek, "Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğu iddiasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise kişisel Twitter hesabından, Iraklı bir kullanıcının tweetini kendi sayfasında paylaşmış ve o ifadelerde yer alan, "1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetü'l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a "Seferberlik" ilan ederek , Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu." sözleriyle skandala neden olmuştu.

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