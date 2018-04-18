BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE ordusuna bağlı özel savunma birimi, Yemen'de İran yapımı Qassef-1 tipi bir İHA ele geçirdi. Özel ekipler tarafından incelenen İHA'nın seçilen hedeflere karşı kullanılmak üzere büyük miktarda patlayıcı madde taşıdığı tespit edildi.

Haberde, bomba yüklü İHA'nın ülkenin batı sahilindeki Yemen hükümet güçlerine yakın mevzilere sızmaya çalıştığı kaydedildi.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve hükümet güçlerine karşı bir süredir uzaktan kumandalı insansız hava araçları kullanıyor.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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