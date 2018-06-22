Baerum - Fram Larvik maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Baerum ile Fram Larvik, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 13 puanlı Baerum 9. sırada bulunuyor, Fram Larvik 12 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Baerum, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fram Larvik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 174 kodlu maçı oynayanlar; Baerum galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram Larvik galibiyet oranı 0.00.

Baerum son haftadaki Moss müsabasında 4-2 kazandı.

Fram Larvik, Flekkeroy karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Baerum, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Baerum, kendi sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

Fram Larvik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram Larvik 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.