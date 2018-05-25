Baerum - Honefoss sahaya çıkıyor

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Baerum ile Honefoss, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 7 puanlı Baerum 10. sırada bulunuyor, Honefoss 1 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Baerum, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Honefoss son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 175 kodlu maçı oynayanlar; Baerum galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Honefoss galibiyet oranı 0.00.

Baerum son haftadaki Bryne müsabasında 1-4 yenildi.

Honefoss ise Jerv maçında 2-1 yenildi.

Baerum, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 1 gol yedi.

Honefoss ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Honefoss, 4 gol atarken 8 gol yedi.