Baerum - Odd Grenland B sahaya çıkıyor

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Baerum, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Odd Grenland B takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Baerum 10 puanla 9. sırada, Odd Grenland B 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Baerum, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Odd Grenland B son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 331 kodlu maçı oynayanlar; Baerum galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Odd Grenland B galibiyet oranı 0.00.

Baerum son haftadaki Moss müsabasında 4-2 kazandı.

Odd Grenland B, Arendal karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Baerum, 10 gol attı ve 3 gol yedi.

Odd Grenland B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Odd Grenland B, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.