Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 2-0 kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 28'e çıkaran Gomis, Alex de Souza'ya ait, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde çıktığı 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 33. haftasında 28 gole ulaşarak kariyer rekorunu daha yukarılara çekti.

Gomis, ligin son haftasında 1 gol daha atması halinde, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMEYE ADAY!

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 39 resmi maça 31 gol sığdıran Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye de aday durumda.

Gomis, Brezilyalı futbolcu Mario Jardel'in 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak eline geçirdiği, Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu yakalamaya çok yakın.

Bu sezon resmi maçlarda 31 gol üreten Gomis'in Jardel'i yakalamasına sadece 1 gol kaldı.