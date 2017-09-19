Bafetimbi Gomis, Avrupa'nın yıldızlarını geride bıraktı

İlk 5 haftada 7 gol atıp Süper Lig’de zirveye çıkan Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın önde gelen yıldızlarını da geride bırakmayı başardı. Galatasaraylı oyuncuyu sadece 6 lig maçında 9 gol atan ve 1.50 gol ortalaması yakalayan Falcao ile 4 maçta 8 gol atıp 2,0 ortalama yakalayan Dybala geçti. Cavani ise 7 golle Gomis ile aynı sayıyı paylaştı.

GOL KRALLIĞI

Falcao: 9 Gol (Monaco)

Dybala: 8 Gol (Juventus)

Gomis: 7 Gol (Galatasaray)

Cavani: 7 Gol (PSG)

Lionel Messi: 5 Gol (Barcelona)

Lewandowski: 5 Gol (Bayern Münih)

Lukaku: 5 Gol (M.United)

Bafetimbi Gomis