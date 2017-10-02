Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe'yle arayı açtık

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takım olarak çok iyi işler yaptıklarını söyledi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre uzatmalarda gelen Kardemir Karabük galibiyetiyle ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin 8 puan önüne geçtiklerini hatırlatan 32 yaşındaki Fransız yıldız, “Bizden önce oynayan Fenerbahçe’nin kaybetmesi, bu maçın önemini bir kat daha arttırmıştı. Biz de şampiyonluk yolunda rakiplerimizden biriyle arayı açmak istedik ki böyle de oldu. Kafamda gelecekle ilgili hiçbir olumsuzluk yok. Takım olarak çok iyi işler çıkarıyoruz” dedi.
ASLAN PAYI TARAFTARIN
Ligin ilk 5 haftasını boş geçmeyip Bursaspor ve Kardemir Karabük önünde sessiz kalmasına da değinen Gomis, şöyle devam etti; “İki haftadır gol için şansım yoktu. Ancak Maicon ve Feghouli gol attı. İyi iş çıkardılar. Takım karakterini sahaya yansıttı. Bunda da en çok desteğini hiç bırakmayan taraftarımız etkili oldu.”
"ÖNCELİĞİM GALATASARAY"
Galatasaray'da golleri ardı arkasına sıralamasının ardından Fransa Milli Takımı’na çağrılabileceği konuşulan ancak açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Fransız yıldız bu durumu fazla kafasına takmadı. Gomis, “Bu benim için sorun değil. Önceliğim her zaman Galatasaray... Galatasaray’ın lider kalması ve en iyi yerlerde olması için savaşıyoruz. Ligde şampiyon olmak, Devler Ligi’nde yer almak için çabalıyoruz. Bu, benim için çok daha önemli... Zaten Galatasaray’da iyi olup çok gol atarsam, Milli Takım’a da çağrılırım” ifadelerini kullandı.
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