Bu sezon deplasmanda maç kazanmakta zorlanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor karşısında 7-0'lık skorla tarihi bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isimlerin başında 4 gol atan Bafetimbi Gomis geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fransız yıldız, 4 kez ağları sarsıp gol sayısını 24’e çıkardı. 18 gollü bulunan ve bu hafta cezalı olan Trabzonlu Burak’a fark atan Gomis şimdiden krallığa göz kırptı. Geçen sezon tacı takan Vagner Love, 23 golle bu başarıya ulaşmıştı.

Gomis aynı zamanda 2008-09 sezonunda 31 maçta 20 gol atan Milan Baros ve 2000-01 sezonunda 24 maçta 22 gol atan Jardel’i geçip G.Saray’ın en golcü yabancısı oldu. 2014-15 sezonundan bu yana üst üste iki hafta hat-trick yapan ilk oyuncu olan Gomis, “Taraftara borcumu ödüyorum. Hedefim kupalar kaldırmak, tarihe geçmek” dedi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Spor Toto Süper Lig'in 24 haftalık periyodunda 24 gole ulaşan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin en skorer sezonunu yakaladı.

Geride kalan sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde 24 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 3, 2018