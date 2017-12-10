Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup etmiş ve Beşiktaş yenilgisi sonrası yara sarmıştı. Mücadelede bir gol atan Gomis, Mustafa Yumlu'yla girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Mustafa Yumlu maç sonunda Fransız yıldızın karşılaşmanın bitmesiyle birlikte kendisinden özür dilediğini söylemişti. DHA'da yer alan habere göre Bafetimbi Gomis, Mustafa Yumlu'dan özür dilemedi. Soyunma odasında Mustafa Yumlu'nun yanına giden Gomis'in "Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem. Futbolda sahada yaşanan şey, orada kalır" diyerek fair-play için el sıkıştığı öğrenildi.

GALATASARAY, TAHKİM'E GİDECEK

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in kırmızı kartı nedeniyle 1 maçtan daha fazla ceza alması durumunda ceza indirimi için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak. Tahkim Kurulu, bu sezon Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasını bir maça indirmişti. Fenerbahçeli Alper Potuk ise Akhisar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza almıştı.

Bafetimbi Gomis

mustafa yumlu

galatasaray

kırmızı kart

Akhisarspor