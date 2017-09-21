Bafetimbi Gomis'in Galatasaray Televizyonu'na verdiği röportaj

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Yeni bir takım kuruluyor ve transferin de hemen transfer sezonun başında gerçekleştirildi. Bu projede nasıl bir rol alacağın anlatıldı?

Bu bir takım projesiydi. Cenk Bey'le (Cenk Ergün) görüştüm. Kendisinin büyük bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Onun da kurulumunda büyük emeği olduğu bir takım var burada. Büyük bir takım olacağını zaten kendisi bana belirtmişti.